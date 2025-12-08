Los Angeles Film Critics Association: Auf Oscar-Kurs? One Battle After Another räumt erneut ab

Ein Award nach dem anderen: "One Battle After Another" holt den nächsten großen Filmpreis. Die Thrillergroteske mit Leonardo DiCaprio wird bei den Los Angeles Film Critics Association Awards als bester Film ausgezeichnet - und stärkt damit erneut seinen Status als Oscar-Favorit.

Nach dem Gotham Award und der Auszeichnung durch den New Yorker Filmkritiker-Verband NYFCC (New York Film Critics Circle) sammelt "One Battle After Another" den nächsten Kritikerpreis ein. Der Oscar-Favorit mit Leonardo DiCaprio (51) triumphiert nun auch bei den Los Angeles Film Critics Association Awards (LAFCA). Die Kritiker aus L.A. kürten "One Battle After Another" zum besten Film des Jahres 2025. Regisseur Paul Thomas Anderson (55) wurde zudem für die beste Regie ausgezeichnet. Der dritte LAFCA für "One Battle After Another" ging an Nebendarstellerin Teyana Taylor (34).

Neben den Hauptgewinnern benennt die Los Angeles Film Critics Association in jeder Kategorie auch einen Zweitplatzierten. Beim besten Film war dies "Secret Agent". Der brasilianische Politthriller gewann zudem den Award als bester nicht-englischsprachiger Film. Zweitbester Regisseur wurde "Blood & Sinners"-Macher Ryan Coogler (39).

Wichtiger Vorbote für die Oscars?

Seit vier Jahren gibt es bei den LAFCA geschlechterübergreifende Darstellerkategorien, in denen jeweils zwei Gewinnerinnen oder Gewinner ausgezeichnet werden. Die Preise für die beste Hauptrolle gewannen dieses Jahr Ethan Hawke (55) für "Blue Moon" und Rose Byrne (46) für "If I Had Legs I'd Kick You". Den Award für die beste Nebenrolle erhielt neben Teyana Taylor Stellan Skarsgård (74) für "Sentimental Value".

Die Los Angeles Film Critics Association Awards gelten als wichtiger Gradmesser für den Oscar, den Höhepunkt der Award-Saison. In den vergangenen zehn Jahren holten sechs Filme, die bei den LAFCA den Hauptpreis gewannen, später auch den Oscar als "Bester Film". Im vergangenen Jahr gelang "Anora" genau dieser Doppelerfolg.