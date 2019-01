1 Loris Karius hat in seiner Instagram Story ein Pärchenfoto gepostet Foto: imago/Seskim Photo

Mit einem süßen Pärchen-Selfie in seiner Instagram Story: Endlich hat auch Star-Torwart Loris Karius die Beziehung zu Sophia Thomalla bestätigt.

Bislang hielt sich Torwart-Star Loris Karius (25) mit Liebesbekundungen in den sozialen Netzwerken zurück. Doch nun hat er es endlich seiner neuen Freundin gleich getan und ein Pärchen-Selfie mit Sophia Thomalla (29) gepostet. In seiner Instagram Story strahlt das verliebte Paar Seite an Seite in die Kamera. Das gemeinsame Foto ließ der Fußballer unkommentiert - in diesem Fall sagt ein Bild wohl mehr als tausend Worte.

Mitte Januar erst hatte Sophia Thomalla in der NDR Talkshow von Barbara Schöneberger (44) bestätigt, frisch verliebt und in einer neuen Beziehung zu sein. Wenige Tage später folgte dann auf ihrem Instagram-Account der erste öffentliche Liebesbeweis. Die 29-Jährige unterstrich ihre Gefühle mit einem romantischen Foto von sich und Karius. Dieses kommentierte sie mit den Worten: "Jetzt schon das beste Jahr!"