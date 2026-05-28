Loredana & Karim : Doku startet schon in einer Woche bei Prime Video

Rapperin Loredana und Fußballstar Karim Adeyemi gewähren einen Einblick in ihr Leben. Das gemeinsame Doku-Projekt "Loredana & Karim - Love & Drama" erscheint schon in wenigen Tagen im Stream, wie jetzt bekannt wurde.

Am 4. Juni und damit in einer Woche startet bei Amazons Streamingdienst Prime Video die Doku-Serie "Loredana & Karim - Love & Drama". Das hat der Streamingdienst bekannt gegeben. Sechs Episoden begleiten die bekannte Rapperin Loredana (30) und Karim Adeyemi (24), den Profifußballer von Borussia Dortmund, in ihren Leben. Im Mittelpunkt steht natürlich auch die Liebe des prominenten Paares.

Zwischen Studio und Stadion Bereits seit Monaten war bekannt, dass Adeyemi und Loredana an einem solchen Projekt arbeiten. Im Zentrum der Serie steht die Beziehung zwischen einer der erfolgreichsten Künstlerinnen der deutschsprachigen Rap-Musik und des talentierten jungen deutschen Nationalspielers. Beide stehen permanent im Rampenlicht - und versuchen zugleich, ihr Privatleben und ihre Karrieren unter einen Hut zu bringen.

Die Kameras folgen den beiden ins Musikstudio, auf den Fußballplatz, auf Reisen und in familiäre Momente. Prime Video verspricht eine Seite des Paares, die bislang kaum öffentlich zu sehen war: "direkt, nahbar und ohne große Inszenierung". Auch Adeyemis Aktivitäten bei Borussia Dortmund werden gezeigt. Er soll die Verantwortlichen des BVB frühzeitig über das Vorhaben informiert haben.

Die Liebesgeschichte von Loredana und Karim Adeyemi

Der Fußballprofi und die Rapperin machten ihre Liebe im Juli 2023 mit einem Instagram-Post offiziell. Kennengelernt haben sie sich ebenso über Instagram, enthüllte die Musikerin Ende 2024 im Podcast "Deutschrap ideal". "Er hat mir einfach auf Instagram geschrieben, und ich habe nicht geantwortet. Ich dachte: Ich bin was Besseres. Und er ist zu jung, und was denkt er sich?" Doch schließlich sei es zu einem Treffen in Dortmund gekommen.

Loredana feuerte ihren Partner in der Folge schon im Stadion an, holte ihn von Trainings ab. Auch in den sozialen Netzwerken ist die Liebe der beiden Promis zu bewundern. Im Oktober 2024 schließlich der nächste Schritt: Das Paar gab sich das Jawort, wie unter anderem "Blick" berichtete. Die Rapperin nahm auch den Nachnamen ihres Ehemanns an.

Für Loredana ist es bereits die zweite Ehe. Sie war zuvor mit dem Musiker Mozzik verheiratet. Aus der Beziehung ging eine Tochter hervor.