Loredana & Karim : Doku startet schon in einer Woche bei Prime Video

Rapperin Loredana und Fußballstar Karim Adeyemi gewähren einen Einblick in ihr Leben. Das gemeinsame Doku-Projekt "Loredana & Karim - Love & Drama" erscheint schon in wenigen Tagen im Stream, wie jetzt bekannt wurde.
Am 4. Juni und damit in einer Woche startet bei Amazons Streamingdienst Prime Video die Doku-Serie "Loredana & Karim - Love & Drama". Das hat der Streamingdienst bekannt gegeben. Sechs Episoden begleiten die bekannte Rapperin Loredana (30) und Karim Adeyemi (24), den Profifußballer von Borussia Dortmund, in ihren Leben. Im Mittelpunkt steht natürlich auch die Liebe des prominenten Paares.