Die Hamburger Rock-Band Lord Of The Lost hat beim Eurovision Song Contest einen guten Auftritt hingelegt. Mit dem Dark-Rock-Song „Blood & Glitter“ begeisterten Deutschlands ESC-Teilnehmer das Publikum.









Beim Eurovision Song Contest in Liverpool ist die deutsche Band Lord of the Lost mit ihrem Song „Blood & Glitter“ aufgetreten. Die Dark-Rock-Band aus dem Hamburger Stadtteil St. Pauli heizte den rund 6000 Zuschauern in der Liverpooler M&S Bank Arena mit rockigen E-Gitarren und dem düsteren Gesang von Frontmann Chris Harms ein.