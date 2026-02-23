Lord of the Flies: Neue Serie über das zeitlose Ende der Unschuld

Die vierteilige Miniserie "Lord of the Flies" auf Sky und Wow präsentiert William Goldings zeitlosen Roman über den Verfall von Gesellschaftsnormen in neuem, aber originalgetreuen Gewand.
Der Roman "Herr der Fliegen", im Original "Lord of the Flies", zählt zu Werken, die jeder im Laufe seines Lebens gelesen haben sollte. Wie Herman Melvilles "Moby Dick", George Orwells "1984" und "Farm der Tiere" oder Harper Lees "Wer die Nachtigall stört" ist William Goldings Debütroman von zeitloser Relevanz. Er führt uns vor Augen, wie fragil Gesellschaft und Psyche sind - und wie schnell in beiden Fällen totalitäre Strukturen Einzug halten können.