Lorch im Ostalbkreis: Motorradfahrerin bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

1 Ein Rettungshubschrauber brachte die Verletzte in eine Klinik. (Symbolbild) Foto: dpa/Daniel Karmann

Eine Motorradfahrerin ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Lorch (Ostalbkreis) schwer verletzt worden. Eine Frau sei mit ihrem Wagen nach links abgebogen und habe dabei die entgegenkommende Bikerin übersehen, teilte die Polizei mit. Ihr Wagen habe die Maschine der 63-Jährigen frontal erfasst. Ein Rettungshubschrauber flog die Schwerverletzte am Dienstag in eine Klinik. Die 36 Jahre alte Autofahrerin und ihre Beifahrerin sind den Angaben zufolge sicherheitshalber ins Krankenhaus gebracht worden.