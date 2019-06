1 Weil eine Autofahrerin wegen einer Entenfamilie bremste, kam es zu einem Auffahrunfall. (Symbolfoto) Foto: dpa/dpaweb

Eine Entenfamilie, die eine Straße querte, hat in Lorch für einen Unfall gesorgt. Mehrere Autos krachten aufeinander, weil eine 40 Jahre alte Autofahrerin wegen der Tiere abgebremst hatte.

Lorch - Wegen einer Entenfamilie, die eine Straße querte, ist es in Lorch (Ostalbkreis) zu einem Auffahrunfall zwischen drei Autos gekommen. Eine 40 Jahre alte Autofahrerin hatte am Samstag ihren Wagen wegen der Enten abgebremst, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Ein 18-Jähriger, der hinter ihr fuhr, bremste ebenfalls. Dessen Hintermann, 68 Jahre alt, krachte jedoch mit seinem Wagen in das Vorderfahrzeug, welches durch die Wucht des Aufpralls auf den ersten Wagen geschoben wurde.

Zwei der drei Autos mussten abgeschleppt werden, der entstandene Schaden liegt bei insgesamt rund 12 000 Euro. Verletzt wurde laut Polizei bei dem Unfall niemand. Die Enten waren von dem Unfall zwar aufgeschreckt, erreichten jedoch unversehrt ihr Ziel, hieß es.