Zwei Jungs zündeln im Ostalbkreis an einer Spraydose, die dabei explodiert. Durch die Explosion erleiden die beiden so schwere Verletzungen, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden müssen.

Zwei Kinder sind beim Versuch, eine Farbspraydose anzuzünden, schwer verletzt worden. Nachdem sich die Dose am Samstagabend gegen 18 Uhr nicht sofort entzündet hatte, näherten sich ein elf- und ein zwölfjähriger Junge der Sprühdose erneut und versuchten sie wieder mit einem Feuerzeug anzuzünden, wie die Polizei mitteilte. Dann explodierte sie.

Die beiden spielten demnach mit zwei weiteren gleichaltrigen Kindern in der Maierhofstraße im Bereich der Brücke der B 29 über die Rems in Lorch (Ostalbkreis). Die zwei Jungen erlitten schwere Brandverletzungen und wurden per Rettungshubschrauber in Kliniken gebracht. Die beiden anderen Kinder blieben unverletzt.