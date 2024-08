Neuer Look! Die Schauspielerin Kate Beckinsale trägt ihre Haare jetzt in "Erdbeer-Schlagsahne". Das Ergebnis macht Appetit.

Einmal Erdbeer-Sahne, bitte! Das hat die britische Schauspielerin Kate Beckinsale (51) nicht in der Eisdiele bestellt, sondern beim Coiffeur. Auf Instagram präsentierte die Schauspielerin ihre neuen roséfarbenen Haare.

Auf einer Pomeranian-Hundeparty in Los Angeles durfte nicht nur Hündchen Myf schaulaufen. Kate Beckinsale ging zum ersten Mal mit neuer Haarfarbe aus dem Haus. Auch ihr Hairstylist Dimitris Giannetos teilte ein Foto von Beckinsales neuem Look und nannte die Farbe "Erdbeer-Schlagsahne".

Ob Beckinsale sich wirklich ihre braun gelockte Mähne hat bleichen und rosa färben lassen, oder ob sie nur eine Perücke trug, ist nicht bekannt. In den Kommentaren der beiden Beiträge kam die neue Haarfarbe zumindest teils gut an. In anderen wurde Beckinsale wie so häufig kritisiert.

Kate Beckinsale setzt sich gegen Bodyshaming ein

Die 51-Jährige machte schon im Juli deutlich, als sie einen Badeanzug der Marke Mua Mua in einem Instagram-Beitrag trug: "Ich habe nicht nach deiner Meinung gefragt". Das Label schneiderte der Schauspielerin den Einteiler auf den Leib, weil die sich im Netz gegen Bodyshaming stark gemacht hatte, nachdem sie sich wegen ihres Gewichtsverlustes rechtfertigen musste.

Beckinsale musste im Frühjahr sechs Wochen im Krankenhaus behandelt werden, weil die Trauer um ihren verstorbenen Stiefvater und die Sorge um ihre krebskranke Mutter "ein Loch" in ihre Speiseröhre "gebrannt" hatte, was dazu geführt habe, dass sie Blut erbrochen hatte.

"Ich konnte nur schwer essen und habe danach einfach sehr, sehr hart an einem Film gearbeitet, der mich zudem ziemlich getriggert hat, weil er auch das Thema des Todes meines Vaters beinhaltete. Also mache ich mir nicht wirklich Sorgen darüber, was du über meinen Hintern denkst", kanzelte sie im Juli einen Nutzer ab, der über ihren Körper lästerte.