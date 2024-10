Look aus Serie Wednesday: Gothic Chic: Auf diesen Trend setzen die Promis diesen Herbst

Foto: Deichmann via Getty Images/Franziska Krug

Schwarz ist das neue Schwarz: Die Farbe ist und bleibt ein modischer Klassiker, besonders in der kalten Jahreszeit. Auch die Stars setzen jetzt auf Goth-Fashion - inspiriert von Kultfigur Wednesday.

Kaum werden die Tage kürzer, wird es auch in der Modewelt dunkler: Gedeckte Farben sind im Herbst und Winter ein absolutes Must-have im Kleiderschrank. Besonders eine Farbe steht dabei im Vordergrund: Schwarz. "All-Black ist einfach klassisch. Das funktioniert immer", sagt Sharon Battiste (32) beim Launch der neuen "Wednesday"-Kollektion von Deichmann in Berlin. Model Elena Carrière (28) fügt hinzu: "Ich liebe Schwarz einfach. Weniger ist mehr und ein bisschen ruhiger." Das Model kombiniert ein komplett schwarzes Outfit gerne mit farbigen Akzenten: "Eine rote Tasche oder rote Nägel oder rote Schuhe, aber mehr auch nicht."

Wednesday inspiriert die Stars nicht nur modisch

Die Garderobe von Realitystar Jolina Mennen (32) besteht sogar zu 90 Prozent aus dem dunklen Ton: "Schwarz ist meine Happy-Colour", gibt sie zu. Nicht nur deswegen kann sich die Influencerin mit dem Style von "Wednesday" identifizieren: "Ich finde es total cool, einen Teenager, der ein bisschen anders ist, beim Erwachsenwerden zu verfolgen. Ich habe das Gefühl, 'Wednesday' vermittelt viel mehr als einfach nur gute Laune."

Auch Musikerin Elif (31) hat sich von der Netflix-Serie inspirieren lassen - modisch und künstlerisch. "Ich habe den Wednesday-Look sogar in einem Musikvideo mit eingebaut", erklärt sie. "Ich mag Wednesday, weil sie so selbstsicher ist. Sie ist anders als alle anderen, aber sie lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Ich mag solche Außenseitertypen." Generell trägt sie selbst laut eigener Aussage nur Schwarz: "Das ist meine Lieblingsfarbe, das gehört zu Elif."

Auch für Content-Creator Twenty4tim (24) ist Wednesday nicht nur modisch eine Ikone: "Mit ihrem Sarkasmus und ihren einzigartigen Looks prägt sie die Welt, in der sie lebt, und macht ihr Ding, egal was andere davon halten - eine wichtige Message für Teens." Der ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmer kennt die Vorteile der Farbe Schwarz: "Es schmeichelt der Figur. Ich selbst trage auch gerne richtig knallige Farben, aber den Vibe und Stil von Goth-Fashion finde ich eigentlich ganz cool."

Es muss gemütlich sein: Diese Schuhe lieben die Promis für den Herbst

Und nicht nur bei der Lieblingsfarbe für die kalte Jahreszeit sind sich die Promis einig, sondern auch beim herbstlichen Schuhwerk. Elena Carrière weiß genau, wie für sie der perfekte Herbststiefel aussieht: "Ich liebe klobige Boots. Ich liebe Plateauboots, auf denen man noch gut laufen kann. Und ich liebe Schwarz", erklärt sie: "Ein Schuh ändert alles."

Das sieht auch Sharon Battiste so: "Ich habe mittlerweile gelernt, dass mein Schuhwerk - egal wo ich bin - eine große Rolle spielt. Die Hauptsache ist aber, dass sie bequem sind." Die 32-Jährige erklärt: "Ich liebe Plateaustiefel. Ich liebe alles, was ein bisschen höher ist, weil ich auch oft lange Hosen trage, die ein bisschen auf dem Boden schlabbern."

Auch Realitystar Jolina Mennen ist Fan von "richtig fetten Boots" - vor allem aufgrund des Komforts. "Der Schuh ist für mich das wichtigste Teil des Outfits. Ich habe jahrelang immer versucht, gerade für mich als Transfrau dem Schönheitsideal einer Frau auf hohen schönen Stilettos zu entsprechen und konnte den Abend eigentlich gar nicht richtig genießen", erklärt sie. "Mittlerweile sage ich: Hauptsache, der Schuh ist bequem. Wenn ich nicht darauf laufen kann und den Abend nicht genießen kann, ist es für mich der falsche Schuh."

Zum Launch der neuen "Wednesday"-Kollektion hat Deichmann den mystischen Kosmos der Kultfigur aus der Netflix-Serie für rund 150 Gäste in der Berliner Musikbrauerei inszeniert - mit Kerzenschein, Nebelschwaden und einer eigenen "Pimp-your-Boots-Station". Unter den Gästen waren auch Influencer und Stars wie Helge Mark Lodder (30) oder die aktuelle "Bachelorette" Stella Stegmann (27).