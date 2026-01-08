Longevity: Drei Rezepte für ein langes, gesundes Leben

Die Wissenschaft hat es bewiesen: Wir können unseren Alterungsprozess aktiv beeinflussen - zum Beispiel durch die Ernährung. Hier gibt es drei Rezepte für mehr Longevity.

Lange leben - und das möglichst gesund: Während lange Zeit die Genetik als entscheidender Faktor galt, zeigen neue wissenschaftliche Erkenntnisse, dass nur etwa ein Viertel unseres Alterungsprozesses tatsächlich vorbestimmt ist. Der überwiegende Teil liegt in unserer eigenen Hand - und beginnt auf dem Teller. Die Autorin und Food-Expertin Sibylle Sturm widmet sich in ihrem Buch "Longevity - Einfache Rezepte für ein gesundes und langes Leben" (ars vivendi) der Frage, wie Ernährung unseren Körper nachhaltig stärken kann. Drei Rezepte gibt es hier.

Kitchari mit Karotten und Kurkuma Zutaten: 160 g rote Linsen, 160 g Basmatireis, 3 EL Kokosöl, 1 TL Garam Masala, 1 TL gemahlene Kurkuma, 200 g Karotten, 25 g frischer Ingwer, Salz, 100 g Blattspinat, 2 Frühlingszwiebeln, 30 g helle Sesamsamen

Topping: Saft von 1 Limette, Salz

Zubereitung: Linsen und Reis in einem feinen Sieb unter fließend kaltem Wasser abwaschen. 2 EL Kokosöl in einem kleinen Topf erhitzen, Garam Masala und Kurkuma dazugeben und kurz anrösten. Dann Linsen sowie Reis unterrühren und mit 800 ml Wasser aufgießen. Zum Kochen bringen und abgedeckt 20 Minuten köcheln lassen.

In der Zwischenzeit Karotten und Ingwer schälen. Karotten raspeln und Ingwer fein reiben. Zusammen mit 200 ml Wasser in den Topf zu Reis und Linsen geben. Mit Salz würzen, umrühren und bei niedriger Hitze weitere 10 Minuten garen. Beiseitestellen.

Blattspinat waschen und trocken schütteln. Frühlingszwiebeln putzen und in feine Ringe schneiden. In einer kleinen Pfanne den Sesam bei mittlerer Hitze zunächst ohne Öl 2 Minuten rösten. Dann 1 EL Kokosöl hinzufügen und die Frühlingszwiebelringe darin dünsten. Spinat in die Pfanne geben und bei kleiner Hitze zusammenfallen lassen.

Das Kitchari auf Schüsseln verteilen, die Spinat-Sesam-Mischung darauf anrichten und mit Limettensaft beträufeln. Nach Belieben noch etwas Salz darüberstreuen.

Aubergineneintopf mit weißen Bohnen und Lauch

Zutaten: 1 Aubergine, Salz, 600 g Lauch, 20 g frischer Ingwer, 2 Knoblauchzehen, 1 EL Kokosöl, 1 TL gemahlener Kreuzkümmel ,1 TL scharfes Harissa, 1 TL gemahlene Kurkuma, 400 g gehackte Tomaten (aus der Dose), 320 g weiße Bohnen (aus der Dose, Abtropfgewicht), Saft von 1 Limette

Für die Sauce: 150 g weiße Bohnen (aus der Dose, Abtropfgewicht), 3 EL cremige Erdnussbutter, 2 EL Tomatenmark, 100 g dickflüssiger Kokosjoghurt ohne Zucker, 100 ml Pflanzenmilch ohne Zucker (z.B. Mandelmilch)

Topping: frische Kräuter (z.B. Petersilie) 2 EL Schwarzkümmelsamen, Chilifäden (optional)

Zubereitung: Aubergine waschen, Enden abschneiden, halbieren, in Würfel schneiden und salzen. Den Lauch putzen und in feine Ringe schneiden. Ingwer schälen und fein reiben. Den Knoblauch schälen und fein hacken.

Kokosöl in einer großen, beschichteten Pfanne erhitzen. Kreuzkümmel, Harissa sowie Kurkuma hinzufügen und 1-2 Minuten unter ständigem Rühren rösten.

Dann Lauch, Ingwer und Knoblauch hinzufügen und einige Minuten unter gelegentlichem Rühren andünsten, bis der Lauch bissfest ist. Die Auberginenwürfel untermischen und alles ca. 5 Minuten weiterbraten, bis das Gemüse weich ist. Gehackte Tomaten und 100 ml Wasser dazugeben, zum Kochen bringen und das Gemüse abgedeckt bei geringer Hitze dünsten.

Für die Sauce alle Zutaten in einen Mixer füllen und fein pürieren.

Die weißen Bohnen und die Sauce unter das Gemüse mischen. Bei geschlossenem Deckel ca. 10 Minuten köcheln lassen und häufig umrühren, damit die Sauce nicht am Boden ansetzt.

Kurz vor dem Servieren den Limettensaft unterrühren. Die Kräuter waschen und grob schneiden. Den Eintopf auf Teller verteilen, mit frischen Kräutern, Schwarzkümmelsamen und nach Belieben Chilifäden garnieren.

Erdnussriegel mit Datteln und Zartbitterschokolade

Zutaten Boden: 100 g Haferflocken, 65 g gemahlene Mandeln, 1-2 Prisen Meersalzflocken, 2 EL Ahornsirup, 2 EL Kokosöl, 30 ml Pflanzenmilch (z.B. Mandelmilch ohne Zucker)

Füllung: 160 g entsteinte Datteln, 1 EL Kokosöl, 30 g cremige Erdnussbutter, 1-2 Prisen Meersalz, 150 g gesalzene Erdnusskerne

Glasur: 140 g Zartbitterkuvertüre, 1 EL Kokosöl, 2 EL Erdnussbutter (optional), 1-2 Prisen Meersalz, gefriergetrocknete Himbeeren (optional)

Zubehör: quadratische Backform (20 cm x 20 cm)

Zubereitung: Die Backform mit Backpapier auslegen.

Zunächst für den Boden Haferflocken, Mandeln, Salz und Ahornsirup in den Mixer füllen. Das Kokosöl in einem Topf zerlassen, zusammen mit der Pflanzenmilch in den Mixer geben und alles zu einer geschmeidigen Masse verarbeiten. Die Mischung in die vorbereitete Form füllen und andrücken. In den Kühlschrank stellen.

Für die Füllung alle Zutaten, bis auf die Erdnüsse, in den Mixer geben und pürieren. Die Hälfte der Erdnüsse unterrühren. Die Füllung auf der Haferflockenmasse verteilen und mit einem Teigschaber glatt streichen. Die restlichen Erdnüsse daraufgeben und leicht andrücken. Kalt stellen.

Dann die Glasur zubereiten. Dafür Zartbitterschokolade fein hacken und über einem Wasserbad schmelzen. Das Kokosöl hinzufügen und unterrühren, bis es geschmolzen ist.

Die Erdnuss-Hafer-Basis in Riegel schneiden und einzeln mit der Oberseite in die geschmolzene Schokolade tauchen. Vorsichtig auf ein mit Backpapier ausgelegtes Schneidebrett oder Abtropfgitter legen. Falls verwendet, die Erdnussbutter in einem Topf erwärmen, bis sie flüssig ist und über die Riegel träufeln. Die Riegel mit Meersalz und optional gefriergetrockneten Himbeeren bestreuen.

Sobald die Schokoladenglasur ausgehärtet ist, die Riegel in einem luftdicht verschließbaren Behälter im Kühlschrank aufbewahren.