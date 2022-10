1 Frank Wittendorfer kann auf unbestimmte Zeit nicht arbeiten. Foto: Stadt Oberriexingen

Frank Wittendorfer in Oberriexingen (Kreis Ludwigsburg) leidet am Post-Covid-Syndrom. Sein ehrenamtlicher Stellvertreter hat übernommen. Wie funktioniert das?















Link kopiert

Es ist schon ein halbes Jahr vergangen, seit die gesundheitlichen Probleme bei Frank Wittendorfer massiv zugenommen haben. Im März und April begannen bei dem Bürgermeister des beschaulichen 3300-Einwohner-Städtles Oberriexingen Post-Covid-Symptome – die ihm seine Arbeit bis heute unmöglich machen. Da sich nicht abzeichnet, wann er ins Rathaus zurückkehren und wieder sein Amt voll ausüben können wird, hat sich der 39-Jährige nun in einem offenen Brief an die Bürger gewandt. Er möchte über seine Situation aufklären.

Bereits im Juni hatte Frank Wittendorfer versucht, sich wieder im Rathaus einzugliedern. Doch das schlug fehl, Mitte Juli musste er wegen ausbleibender Verbesserung seines Zustands abbrechen. „Es hatten sich eine Belastungsintoleranz und Long-Covid-typische Symptome entwickelt, die im Nachgang von Virusinfektionen auftreten können“, teilt er mit. Inzwischen befinde er sich zwar auf dem Weg der Besserung, und die Symptome gingen langsam zurück. Frank Wittendorfer, seit 2017 im Amt, ist jedoch nach wie vor im Krankenstand und „in guter ärztlicher Betreuung“. In Kürze wird er eine Long-Covid-Reha antreten.

Vertretung bringt Herausforderung mit sich

Die Geschäfte übernommen hat sein ehrenamtlicher Stellvertreter Erich Bannert. Der 66-Jährige ist seit 2004 Stadtrat, mit dem Geschehen also vertraut. Die Vertretung bringt dennoch Herausforderungen mit sich. Im März und April hatte er zunächst einzelne Termine übernommen. Inzwischen ist der Aufwand ein anderer. „Ich bin an drei Tagen die Woche stundenweise im Rathaus“, berichtet er. Bannert nennt es „Schicksal“, dass er just im August in den Ruhestand ging. Bis dahin war er Personalleiter in der Metall- und Elektroindustrie, hatte weniger Zeit für sein Ehrenamt. Den Ruhestand habe er sich zwar anderes vorgestellt, sagt er. „Aber es ist auch ein interessanter Einblick.“ Und nun treffe der Udo-Jürgens-Klassiker „Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an“ bei ihm also auf besondere Weise zu.

Die weiteren Bürgermeister-Stellvertreter Florian Ott und Liam Oberdorfer helfen ebenfalls, den Ausfall zu kompensieren. Ihre Kapazitäten sind berufs- und studienbedingt allerdings begrenzt. So übernimmt Erich Bannert – seit 2015 auch noch zum zweiten Mal Vorsitzender des TSV Oberriexingen – die meisten Aufgaben wie öffentliche Termine und die Leitung der Ratssitzungen. „Inhaltlich in die Tiefe kann ich aber nicht wirklich gehen.“ Das Rathausteam kümmere sich hier intensiv. Dass diese Gemeinschaft funktioniert, zeigte sich auch am Freitag, an dem die Stadtverwaltung, mit Erich Bannert mittendrin, als Gruppe von 60 Personen eine Alpaka-Wanderung unternahm.

Zeitraum der Wiedereingliederung ist unklar

Eine besondere Bedeutung kommt in diesen Monaten zudem der etablierten Partnerschaft ins benachbarte Sersheim zu. Der dortige Bürgermeister Jürgen Scholz unterstützt ebenfalls. „Und auch Herr Wittendorfer ist für uns für Rücksprachen erreichbar“, sagt Bannert. Hier befinde man sich im Zwiespalt, ihn richtig gesunden zu lassen. „Andererseits halten die Gespräche ihn fit.“

Wie lange der Status quo anhalten wird, ist unklar. „Wir hoffen, dass Herr Wittendorfer zum neuen Jahr zurück ist.“ Auch wenn das, so Erich Bannert, noch nicht zu den „150 Prozent“ wie sonst wird sein können. Der Einstieg wird erneut peu à peu über eine Wiedereingliederung erfolgen. Bis dahin bittet Frank Wittendorfer in seinem Brief darum, allen Mitarbeitern und Stellvertretern „weiterhin das Vertrauen zu schenken“.