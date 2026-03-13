Immer mehr Promis verabschieden sich - zumindest vorübergehend - von ihren langen Haaren. Margot Robbie, Bella Hadid und mehr machen den Bob in seinen verschiedensten Varianten wieder modern.

Wer sich bislang nicht von seinen langen Haaren trennen konnte, bekommt jetzt überzeugende Argumente für einen neuen Look. Stars wie Margot Robbie (35) machen vor, wie modern und wandelbar die Bob-Frisur ist. Die Schauspielerin bewies bei der Paris Fashion Week, dass sich eine Typveränderung lohnt. Sie begeisterte mit einem welligen Long Bob - die perfekte Frisur für alle, die ihre Haare nicht zu kurz schneiden lassen wollen. Der Seitenscheitel gibt der Frisur zusätzliches Volumen, Wispy Bangs lassen den Look verträumt wirken.

Bella Hadid und Demi Moore: akkurat vs. edgy Bella Hadid (29) zeigte sich vor Kurzem in Paris mit einem präzise geschnittenen Bob à la Anna Wintour (76). Der fransige Pony nimmt dem Schnitt die Strenge und verleiht ihm eine frische Note. Hinter dem Look steckte offenbar eine Perücke - und doch machte Hadid einen Friseurbesuch verlockend.

Auch Demi Moore (63) überraschte mit einem Bob. Bei der Mailänder Fashion Week präsentierte sie einen leicht gewellten Bob im Wet-Look und lieferte die passende Style-Inspiration. Sie zeigte, dass die Frisur am besten mit einem edgy Outfit zur Geltung kommt. Lederjacke, Boots und Sonnenbrille sind ausdrücklich erwünscht. Das kurzzeitige Umstyling ermöglichte jedoch wohl eine Perücke.

Selena Gomez überzeugt mit Glamour-Variante

Selena Gomez (33) setzte wiederum auf Old-Hollywood-Glamour. Ihr leicht gewellter Bob mit stärker eingedrehten Spitzen wirkt sowohl elegant als auch romantisch. Mit dem passenden Make-up wird der Look Red-Carpet- oder Date-tauglich. Mit einem schrägen, fransigen Pony erscheint der Schnitt gleich viel müheloser.

Hailey Bieber trägt den Curved Bob

Hailey Bieber (29) kehrte zum Jahreswechsel zu schulterlangen Haaren zurück und entschied sich für den sogenannten Curved Bob - eine Variante, bei der die Spitzen leicht nach außen oder innen geschwungen sind. Das Ergebnis wirkt weich, feminin und lässig zugleich. Besonders praktisch: Die Frisur muss nicht jeden Tag aufwendig gestylt werden, um gut auszusehen.