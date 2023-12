Londoner Westminster Abbey: Prinzessin Kate kommt mit Familie zu ihrem Weihnachtsliederkonzert

5 Prinzessin Charlotte, Prinzessin Kate, Prinz George, Prinz Louis und Prinz William von Wales sowie David Hoyle, Dekan der Westminster Abbey (von links) Foto: dpa/Chris Jackson

Auch in diesem Jahr wurde in der Londoner Westminster Abbey wieder ein besonderer Gottesdienst aufgenommen, der zu Weihnachten im Fernsehen gezeigt wird – und Prinzessin Kate und Prinz William kamen mit allen Kindern.











Die britische Prinzessin Kate ist zur Aufzeichnung ihres diesjährigen Weihnachtsliederkonzerts erschienen. Die 41-Jährige kam am Freitagabend mit ihrer Familie zur Londoner Westminster Abbey – in der Kirche sollte wie in den Vorjahren ein besonderer Gottesdienst aufgenommen werden, der zu Weihnachten im Fernsehen gezeigt wird.