Londoner Stadtteil Notting Hill: Mutter und Koch nach Angriffen bei Karnevalsfest gestorben

1 Polizeibeamte beobachten die Menschenmenge am zweiten Tag des Notting Hill Carnival. Foto: dpa/Vuk Valcic

Karneval sollte ein fröhliches Fest sein. Im Londoner Stadtteil Notting Hill kommt es dabei aber auch zu lebensgefährlichen Angriffen. Die Polizei hat nun traurige Nachrichten parat.











Link kopiert



Zwei am Rande eines großen Karnevalsfestes im Londoner Stadtteil Notting Hill angegriffene Menschen sind ihren Verletzungen erlegen. Es handelt sich nach Angaben der Nachrichtenagentur PA um eine 32 Jahre alte Mutter, die mit ihrer dreijährigen Tochter und anderen Angehörigen beim Karneval gewesen war, sowie einen in Schweden geborenen Koch mit Wohnsitz in Dubai im Alter von 41 Jahren. Sie waren nach Polizeiangaben bei separaten Attacken während des langen Karnevalswochenendes lebensgefährlich verletzt worden.