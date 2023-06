1 Zwei Tage sagte Prinz Harry vor dem Obersten Gerichtshof in London aus. Seine Familie soll er während seines kurzen Aufenthaltes nicht gesehen haben. Foto: Shaun Jeffers / Shutterstock.com

Prinz Harry ist laut britischen Medienberichten nur einen Tag nach seinen Aussagen in London zurück in seine Wahlheimat gereist. In Großbritannien soll er im Frogmore Cottage übernachtet haben - vermutlich zum letzten Mal.









Prinz Harry (38) soll nach seiner Prozessteilnahme in London wieder zurück in Montecito sein. Wie der britische "Telegraph" berichtet, habe der jüngste Sohn von König Charles III. (74) Großbritannien am Donnerstagnachmittag verlassen und sei am Abend in Kalifornien gelandet.