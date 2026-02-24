Londoner Fashion Week: Romeo Beckham läuft über den Laufsteg

Aufregender Job für Beckham-Spross Romeo: Der 23-Jährige war für die Burberry-Show auf der London Fashion Week gebucht. Unter den prominenten Zuschauern befanden sich auch seine Freundin und seine Ex.

Romeo Beckham (23) ist am Montag bei der Burberry-Show im Rahmen der London Fashion Week über den Laufsteg geschritten. Und im Publikum saßen nicht nur viele Stars, sondern auch zwei für ihn ganz besondere Frauen: Denn sowohl seine Freundin Kim Turnbull (24) als auch seine Ex Mia Regan (23) verfolgten seinen Auftritt.

Promis wie Kate Moss und Iris Law verfolgten die Show Model Kim Turnbull posierte zunächst für Fotos, bevor sie ihren Platz in der ersten Reihe einnahm. Sie trug einen eleganten schwarzen Trenchcoat sowie eine Handtasche des Labels und rundete ihren Look mit burgunderroten Lederstiefeln ab. Mia Regan war in Begleitung ihrer Freundinnen Eva Apio, Christina Nadin und Emily Wood zur Fashionshow gekommen. Laut "Daily Mail" kam es zu keiner Begegnung zwischen ihr und Romeo Beckham.

Der präsentierte auf dem Laufsteg eine bordeauxrote Lederbomberjacke und eine farblich passende Karohose. Auch Rosie Huntington-Whiteley war als Model gebucht. Sie wurde im Publikum von ihrem Verlobten Jason Statham unterstützt. Zahlreiche weitere Prominente nahmen in der Front Row Platz - etwa Kate Moss und ihre Tochter Lila, die "Bridgerton"-Stars Luke Thompson und Simone Ashley, Poppy Delevingne, Iris Law sowie Pixie Geldof.

Seit Herbst wieder mit Kim Turnbull zusammen

Romeo Beckham und Kim Turnbull sollen ihre Beziehung im Herbst 2025 wieder aufgenommen haben, nachdem sie sich im April vorübergehend getrennt hatten. Mit Mia Regan war der zweitälteste Sohn von David und Victoria Beckham von 2019 bis Februar 2024 zusammen. Romeo Beckham gab die Trennung damals mit einem gemeinsamen Schnappschuss bekannt: "Mooch und ich haben uns nach fünf Jahren Liebe getrennt, wir haben immer noch viel Liebe und Respekt füreinander und haben immer noch eine starke Freundschaft, die immer bleiben wird."