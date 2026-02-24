Londoner Fashion Week: Romeo Beckham läuft über den Laufsteg

Aufregender Job für Beckham-Spross Romeo: Der 23-Jährige war für die Burberry-Show auf der London Fashion Week gebucht. Unter den prominenten Zuschauern befanden sich auch seine Freundin und seine Ex.
Romeo Beckham (23) ist am Montag bei der Burberry-Show im Rahmen der London Fashion Week über den Laufsteg geschritten. Und im Publikum saßen nicht nur viele Stars, sondern auch zwei für ihn ganz besondere Frauen: Denn sowohl seine Freundin Kim Turnbull (24) als auch seine Ex Mia Regan (23) verfolgten seinen Auftritt.