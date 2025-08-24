London-Reise mit seiner Karina: Thomas Gottschalk schwärmt von seinem neuen Leben

Thomas Gottschalk zeigt sich bei seinem ersten London-Besuch seit 20 Jahren überglücklich. Der 75-Jährige ist mit seiner neuen Ehefrau Karina Mroß in die britische Hauptstadt gereist und schwärmt auf Instagram von den Veränderungen in seinem Leben.

Ein breites Lächeln, champagnerfrohe Stimmung und die große Liebe an seiner Seite: Thomas Gottschalk strahlt förmlich vor Glück, als er sich am 23. August auf Instagram aus London meldet. Der 75-jährige Entertainer genießt mit seiner zweiten Ehefrau Karina Mroß gemeinsame Urlaubstage in der britischen Hauptstadt - und kann seine Begeisterung kaum verbergen.

"Zum ersten Mal seit zwanzig Jahren bin ich wieder in London", schreibt der ehemalige "Wetten, dass...?"-Moderator zu einer Bilderreihe, die das Paar in der britischen Hauptstadt zeigt. Die Aufnahmen strahlen pure Lebensfreude aus: Gottschalk im rosafarbenen Sakko, seine blonde Ehefrau strahlend neben ihm, beide mit lächelnden Gesichtern zwischen bunter Blütenpracht oder beim Frühstück.

Romantische Momente zu zweit

Die Instagram-Bilder des TV-Stars dokumentieren perfekte Urlaubsmomente: Sightseeing auf dem legendären Doppeldeckerbus, elegante Champagner-Momente, kulinarische Highlights und entspannte Spaziergänge durch Londons Straßen. Und immer wieder Selfies des über beide Ohren grinsenden Paares.

Denn offenbar liegen nicht nur Jahre, sondern auch Welten zwischen Gottschalks ersten London-Besuch und seinem aktuellen. "Sowohl hier als auch in meinem Leben hat sich in der Zwischenzeit einiges getan - alles anders und viel besser. Glücklicher bin ich heute!", schreibt Gottschalk zu den Bildern.

Diese Worte dürften aufhorchen lassen, schließlich war Gottschalks Leben vor zwei Dekaden noch völlig anders strukturiert. Damals moderierte er auf dem Höhepunkt seiner Karriere diverse Fernsehshows, feierte TV-Erfolge am laufenden Band und war noch mit seiner ersten Ehefrau Thea verheiratet, mit der er 48 gemeinsame Jahre verbracht hatte.

Neustart nach langer Ehe

Die Trennung von Thea erfolgte bereits 2019, doch erst im Mai 2024 wurde die Scheidung rechtskräftig vollzogen. Nur wenige Wochen später folgte die Verlobung mit Karina Mroß, die geheime Hochzeit wurde schließlich im September des vergangenen Jahres öffentlich bekannt. Seitdem scheint der Entertainer in seinem neuen Lebensabschnitt vollends angekommen zu sein.

Besonders bemerkenswert erscheint Gottschalks Betonung, heute "glücklicher" zu sein als zu Zeiten seines größten Karriereerfolgs. Während 2005 noch die goldene Ära seiner TV-Laufbahn herrschte, tritt der 75-Jährige mittlerweile beruflich deutlich kürzer.