London-Reise mit seiner Karina: Thomas Gottschalk schwärmt von seinem neuen Leben

Ein breites Lächeln, champagnerfrohe Stimmung und die große Liebe an seiner Seite: Thomas Gottschalk strahlt förmlich vor Glück, als er sich am 23. August auf Instagram aus London meldet. Der 75-jährige Entertainer genießt mit seiner zweiten Ehefrau Karina Mroß gemeinsame Urlaubstage in der britischen Hauptstadt - und kann seine Begeisterung kaum verbergen.