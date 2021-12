1 Die Queen soll sich erholt haben. Foto: imago/i Images

Zuletzt machten ihr gesundheitliche Probleme zu schaffen - nun soll die Queen aber erstmals seit Oktober wieder in London gewesen sein.















Link kopiert

Queen Elizabeth II. (95) war vergangene Woche angeblich in London. Das berichtet das britische Boulevardblatt "The Sun". Die Monarchin hatte sich in den vergangenen Wochen auf Schloss Windsor zurückgezogen. Gesundheitliche Probleme hatten sie vorübergehend dazu gezwungen, kürzerzutreten. Im Oktober verbrachte sie eine Nacht in einer Klinik. Der "geheime Besuch" der 95-Jährigen in der Hauptstadt soll seither das erste Mal gewesen sein, dass sie Windsor verlassen hat.

Ein Augenzeuge sagte nun der "Sun": "Alle haben sich Sorgen um die Königin gemacht, nachdem sie ins Krankenhaus eingeliefert wurde." Daher sei es "großartig", dass sie unterwegs war und gut ausgesehen habe. Er hoffe, dass ihr Besuch in London ein Zeichen dafür sei, "dass wir sie bald wieder bei Veranstaltungen sehen werden", so der Insider weiter.

Weihnachtsfeier abgesagt

Der Palast hatte Ende Oktober mitgeteilt, die Queen sei für "Voruntersuchungen" im Krankenhaus gewesen. Später war auch von einem verstauchten Rücken die Rede. Die Ärzte verordneten ihr Ruhe. Die Teilnahme an der Gedenkfeier anlässlich des Remembrance Sunday Mitte November musste sie kurzfristig absagen. Termine auf Schloss Windsor hat die Queen anschließend wieder wahrgenommen.

Allerdings sorgt jetzt die Omikron-Variante des Coronavirus, die sich in Großbritannien rasant ausbreitet, für weitere Absagen im Terminkalender der 95-Jährigen. Medienberichten zufolge hat sie ihr traditionelles Weihnachtsessen mit der königlichen Familie gestrichen. Dies sei "mit Bedauern" und als "Vorsichtsmaßnahme" geschehen. Dass die royale Weihnachtsfeier ausfalle, sei nach Überzeugung des Palasts "für alle Beteiligten das Richtige", zitiert die "Daily Mail" Insider.

Die Monarchin hatte geplant, in der kommenden Woche, vor den Festtagen, etwa 50 Verwandte zu einem Essen einzuladen, darunter ihre Kinder, Enkel und Urenkelkinder. Es ist das zweite Jahr in Folge, dass die Queen die Feier absagt, die normalerweise im Buckingham Palast stattfindet. Die Veranstaltung sollte dieses Jahr auf Schloss Windsor abgehalten werden, wo sich die 95-Jährige seit Ausbruch der Pandemie hauptsächlich aufhält.

Einen Tag nach der Weihnachtsfeier wollte die Queen mit dem Helikopter nach Sandringham in Norfolk fliegen, wo sie normalerweise Weihnachten verbringt. Die engste Familie wollte Heiligabend angeblich zu ihr stoßen und mit ihr feiern. Ob die Monarchin wirklich nach Sandringham reist, soll derzeit aber ungewiss sein. Es ist das erste Weihnachtsfest der Königin seit 73 Jahren ohne ihren im April im Alter von 99 Jahren verstorbenen Ehemann, Prinz Philip (1921-2021).