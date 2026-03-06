London: Drei Frauen im Missbrauchsfall Al Fayed befragt

Etliche Frauen werfen dem verstorbenen Harrods-Besitzer Al Fayed Missbrauch vor. Die Polizei spricht von einer der größten Ermittlungen der Geschichte und sucht weiter nach Mitwissern.
Die Londoner Polizei hat im Rahmen der Aufklärung von mutmaßlichen Verbrechen des langjährigen Besitzers des Luxuskaufhauses Harrods, Mohamed Al Fayed, drei Frauen befragt. Die Verdächtigen im Alter von 40 bis 69 Jahren seien unter anderem wegen des Verdachts der Beihilfe zur Vergewaltigung und sexuellen Nötigung sowie des Menschenhandels zum Zweck der sexuellen Ausbeutung vernommen worden, teilte die Metropolitan Police mit. Festnahmen gab es nicht.