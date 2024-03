London: Die Royals begehen den Commonwealth Day – ohne König Charles

12 Beim traditionellen Gottesdienst in der Westminster Abbey sind unter anderem Königin Camilla und Prinz William anwesend. Foto: AFP/HENRY NICHOLLS

Die königliche Familie hat am Montag den Commonwealth Day begangen. Während der an Krebs erkrankte König Charles III. sich per Videobotschaft zu Wort meldete, waren seine Ehefrau, Königin Camilla und weitere Royals beim Gottesdienst in London vor Ort.











Der britische König Charles III. (75) will trotz seiner Krebserkrankung nicht nur dem eigenen Land, sondern auch den Commonwealth-Staaten nach besten Kräften dienen. Das sagte der Monarch in einer zum Commonwealth Day am Montag aufgezeichneten Ansprache, die in Auszügen vorab verbreitet wurde.