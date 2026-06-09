London: Britische Regierung untersagt Investitionen in Siedlungen im Westjordanland

Großbritannien verschärft seine Leitlinien zu israelischen Siedlungen im Westjordanland. Firmen und Bürger sollen dort keine wirtschaftlichen Aktivitäten mehr verfolgen.
Britischen Unternehmen und Staatsbürgern ist es fortan untersagt, wirtschaftliche Aktivitäten mit Bezug zu israelischen Siedlungen im besetzten Westjordanland zu verfolgen. „Ich habe unsere Leitlinien zu Geschäftsrisiken verschärft, um klar und unmissverständlich zu machen: Wenn Sie britischer Staatsbürger oder ein britisches Unternehmen sind, sollten Sie keine wirtschaftlichen und finanziellen Aktivitäten in illegalen israelischen Siedlungen vollziehen“, erklärte Außenministerin Yvette Cooper am Dienstag im Parlament in London.