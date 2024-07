London: Beim Sex mit Häftling gefilmt: Wärterin in England angeklagt

1 Die Haftanstalt Wandsworth in London: Eine Wärterin ist angeklagt, weil sie beim Sex mit einem Häftling gefilmt wurde (Archivfoto). Foto: dpa/Yui Mok

Eine Justizbeamtin in England hatte Sex mit einem Häftling in dessen Zelle, ein Mitgefangener filmte mit einem Handy - das Video landete im Internet: Wegen schweren Fehlverhaltens in einem öffentlichen Amt ist eine 30-jährige Frau angeklagt worden. In London muss sie vor Gericht erscheinen. Die Ermittlungen seien eingeleitet worden, „nachdem Beamte auf ein Video aufmerksam gemacht wurden, das angeblich im Gefängnis Wandsworth aufgenommen wurde“, teilt die Metropolitan Police auf Anfrage mit.