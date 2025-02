Seit zehn Jahren lockt das Lollapalooza-Festival in Berlin hochkarätige Künstler auf das Olympia-Gelände der Hauptstadt. Jetzt haben die Verantwortlichen das Line-up für die Jubiläumsausgabe bekannt gegeben: Als Headliner tritt Justin Timberlake (44) auf.

Der US-amerikanische Megastar wird auf seiner Welttournee einen Halt auf dem Open-Air einlegen. Seine "The Forget Tomorrow World Tour" führt ihn seit April 2024 rund um den Globus und im vergangenen August bereits für mehrere Termine nach Deutschland. Im Mai kommt der Sänger und Schauspieler erneut nach Europa und tritt bis zum August außer auf dem deutschen Lollapalooza auch auf der Paris-Variante sowie auf weiteren europäischen Festivals auf.

Internationale Stars beim Lollapalooza

Ein weiteres Highlight auf dem Lollapalooza ist der K-Pop-Star J-Hope (31) von der enorm erfolgreichen südkoreanischen Boyband BTS, der einen seiner wenigen Auftritte in Europa absolvieren wird. Weitere angekündigte Künstler sind die britische Sängerin Raye (27), die bei den vergangenen Brit Awards die Rekordzahl von sechs Auszeichnungen gewonnen hat, MTV-Music-Award-Gewinner Benson Boone (22) und Singer-Songwriterin Gracie Abrams (25).

Für noch mehr Unterhaltung sorgen an dem zweitägigen Festival aus den Kategorien Indie und Techno unter anderem The Last Dinner Party, Armin van Buuren, Brutalismus 3000 oder Shaboozey.

Das Lollapalooza findet in diesem Jahr am 12. und 13. Juli 2025 im Berliner Olympiastadion und Olympiapark statt. Tickets für das Wochenende kosten aktuell 189 Euro.

Auch diese Festivals feiern 2025 Jubiläum

Neben dem Berliner Lollapalooza feiern auch weitere deutsche Festivals in diesem Jahr besondere Jubiläen. Allen voran die Zwillingsfestivals Rock im Park und Rock am Ring, die wie immer parallel am Pfingstwochenende vom 6. bis zum 8. Juli stattfinden. Die Nürnberger Ausgabe begeht mit Künstlern wie Slipknot und Rise Against ihr 30. Jubiläum, die Ausgabe am Nürburgring ist mit 40 Jahren sogar noch älter.

Gleich alt wie das Lollapalooza ist das Parookaville am Airport Weeze (NRW). Vom 18. bis zum 20. Juli werden dort zum zehnten Geburtstag Acts wie Timmy Trumpet, Steve Aoki, Hardwell oder der brasilianische Künstler Alok erwartet.