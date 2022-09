1 Lola Weippert teilt ihr Liebesglück mit ihren Fans. Foto: IMAGO/mix1/IMAGO/mix1 - Matthias Baran

Lola Weippert schwebt derzeit offenbar auf Wolke sieben. Die Moderatorin hat auf Instagram ein besonderes Video aus dem Urlaub geteilt. Der kurze Clip zeigt die 26-Jährige, die früher in Stuttgart als Radio-Moderatorin gearbeitet hat, hüllenlos. Zu den verpixelten Bilder schreibt sie:„Eins meiner schönsten Freiheitsgefühle seht ihr hier!“ In dem Clip rennt das TV-Sternchen mit einem Mann – ebenfalls nackt – von ihrer traumhaften Urlaubs-Villa aus in den Pool.

Im August 2021 ist die Trennung von Weippert und ihrem Partner Florian öffentlich geworden. Die beiden waren seit 2019 liiert. Wer der neue Mann ist, verrät Weippert aber nicht. In einer Story bestätigt sie allerdings vor kurzem: „Wollte das eigentlich geheim halten, aber ich kann nicht anders“, so die einstige Kandidatin von „Let’s Dance“.

Erst im Juni postete die Stuttgarterin ein Foto, dass sie auf einer Yacht auf dem Meer zeigt. Außerdem zu sehen: der unbekannte Mann, mit dem sie gerade innige Küsse austauscht. Freunde, Wegbegleiter und Kollegen freuen sich offenbar für die Moderatorin: Zahlreiche Herz-Emojis sind dort zu sehen.