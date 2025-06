"LOL: Last One Laughing"

1 Michael Bully Herbig wird erneut Host bei "LOL". Foto: Amazon MGM Studios

Die Comedyshow "LOL: Last One Laughing" wird mit einer siebten Staffel fortgesetzt. Prime Video bestätigte die Verlängerung für 2026. Michael Bully Herbig wird erneut als Gastgeber fungieren.











Es ist offiziell: "LOL: Last One Laughing" geht in die nächste Runde. Prime Video hat die Produktion einer siebten Staffel der Comedyshow bestätigt. 2026 wird Michael Bully Herbig (57) erneut zehn Entertainment-Stars in die berüchtigte Wohnung einladen, wo nur eine Regel zählt: Bloß nicht lachen!