"LOL: Last One Laughing"

Die fünfte Staffel von "LOL: Last One Laughing" könnte ein Comedy-Urgestein ins Spiel bringen. Laut eines Medienberichts soll Ostfriesenjung Otto Waalkes erstmals dabei sein.











Nach dem Weihnachtsspecial ist vor der nächsten großen News: Im "LOL: Last One Laughing"-Universum tut sich was. Angeblich wird in der nächsten Staffel Comedy-Urgestein Otto Waalkes (75) dabei sein, wie "Bild" exklusiv erfahren haben will.