Last One Laughing (LOL) gehört zu den Erfolgsformaten des Streaminganbieters Amazon Prime. Im kommenden Jahr wird bereits die sechste Staffel ausgestrahlt. Davor aber wird es im Herbst ein „Halloween“-Special geben. Nun stehen die ersten Teilnehmer fest, die im Kampf 50.000 Euro für einen guten Zweck ihre Lachmuskeln im Zaum halten müssen.

Zuerst hatte die „Bild“ über die neuen Kandidaten berichtet. In der schaurigen Ausgabe werden wieder acht Teams paarweise auftreten. Das war schon in der Weihnachtsausgabe im vergangenen Jahr so.

LOL: Last One Lauging – Wer ist beim Halloween-Special dabei?

Fünf der insgesamt acht Kandidatinnen und Kandidaten sind bereits aus früheren Staffeln bekannt.

Bill Kaulitz und Tom Kaulitz

Mirja Boes und Torsten Sträter

Palina Rojinski und Olaf Schubert

Annette Frier und Sasha

Für die Kaulitz-Zwillinge sowie Sasha ist „LOL“ Neuland, alle anderen waren schon dabei.

Last One Laughing Halloween-Special: Streaming, Datum, Folgen

Amazon Prime hat den Cast der Spezialausgabe zwar noch nicht offiziell bestätigt. Im Netz kursieren jedoch bereits Bilder, die die acht Teilnehmer und Teilnehmerinnen gemeinsam zeigt.

Auch der genaue Sendetermin ist noch nicht bekannt. Halloween ist in diesem Jahr am Donnerstag, 31. Oktober. Wahrscheinlich ist, dass die Show einige Tage im Voraus gestreamt werden kann.

Die Weihnachtsausgabe aus dem vergangenen Jahr hatte drei Folgen. Dementsprechend dürfte auch die Halloween-Edition einen ähnlichen Umfang haben.

LOL: Last One Laughing – Wie funktioniert die Show?

Die Show mit Michael Bully Herbig (56) gibt es inzwischen in vielen Ländern. Es treten vorwiegend Komiker und Komikerinnen auf, die sechs Stunden in einem „Raum“ eingeschlossen werden. Ziel ist es die anderen zum Lachen zu bringen. Wer zweimal lacht, ist raus. Es geht um 50.000 Euro, die der Gewinner oder die Gewinnerin an eine Einrichtung seiner oder ihrer Wahl spenden darf.