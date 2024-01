Welche 10 Promis bei der 5. Staffel von „LOL – Last One Laughing“ gegeneinander antreten, haben wir im Artikel zusammengefasst.

Wer lacht, fliegt raus. 10 Promis begeben sich im Kampf um 50.000 Euro für einen guten Zweck bei „LOL – Last One Laughing“ wieder unter Beobachtung von Gastgeber Michael Bully Herbig.

Diese 10 Stars versuchen nicht zu lachen

Ina Müller (Sängerin, Musikkabarettistin, Autorin und Moderatorin)

Michael Kessler (Schauspieler, Comedian, Moderator, Autor und Theaterregisseur)

Torsten Sträter (Comedian, Kabarettist, Schriftsteller, Hörbuch und Synchronsprecher)

Olaf Schubert (Comedian und Musiker)

Meltem Kaptan (Moderatorin, Comedian, Autorin und Schauspielerin)

Otto Waalkes (Comedian, Comiczeichner, Musiker, Schauspieler, Regisseur und Synchronsprecher)

Hazel Brugger (Standup-Comedian, Kabarettistin, Moderatorin, Bloggerin und Autorin)

Elyas M’Barek (Schauspieler und Synchronsprecher)

Mirja Boes (Comedian, Schauspielerin und Sängerin)

Ralf Schmitz (Comedian, Musiker, Schauspieler, Synchronsprecher und Autor)

Wann und wo kommt die 5. Staffel von „LOL – Last One Laughing“?

Amazon Prime Video hat bereits auf Instagram angekündigt, dass die neue Staffel pünktlich zu Ostern (Ende März) verfügbar sein wird. Es ist davon auszugehen, dass sich die Produktion an den bisherigen Staffeln orientiert und man mit 6 Episoden rechnen kann. Nach dem Weihnachtsspecial im Dezember müssen sich die Zuschauer also nicht mehr allzu lange gedulden.

Wer hat die 4. Staffel von „LOL – Last One Laughing“ gewonnen?

Eine Überraschung gab es in Staffel 4: Nicht nur ein glücklicher Gewinner, sondern gleich zwei Sieger konnten sich das Preisgeld schnappen. Michael Mittermaier und Kurt Krömer hielten am längsten durch. Dritte wurde Hazel Brugger, auf Platz 4 und 5 landeten Jan van Weyde und Max Giermann. Der 6. Platz ging an Martina Hill, gefolgt von Elton auf Platz 7. Weiter hinten platzierten sich Cordula Stratmann (Platz 8) und Moritz Bleibtreu. Das Schlusslicht bildete Joko Winterscheidt.

Um was geht es bei „LOL – Last Lone Laughing“?

10 Promis versuchen, ihre Mitstreiter zum Lachen zu bringen und dabei aber selbst nicht zu zeigen, wenn sie etwas lustig finden. Jeder Kandidat hat 2 Leben. Wird ein Teilnehmer von Michael Bully Herbig beim Lachen erwischt, verliert dieser ein Leben. Wer keine Leben mehr hat, muss die Show verlassen und darf das Spektakel mit Bully zusammen weiterverfolgen.