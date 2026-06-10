Lokführer rund um Stuttgart: Im Führerstand der eigene Chef – ein Traumberuf?

Entspanntes Gleiten rund um Stuttgart: Wie ein Eisenbahner in der vierten Generation trotz aller Bahn-Krisen den Traum vom Lokführerberuf lebendig hält
Richtig – den Stromabnehmer senken! Das steht noch auf der Checkliste. Für Lokführer Robert Winter ist der neue Batteriezug noch ungewohnt. Vergisst er vor der Abfahrt in Weil der Stadt, den zum Aufladen der Akkus gehobenen Stromabnehmer zu senken, droht am Ende des Fahrdrahts Kabelsalat. Der 36-Jährige fährt heute erst zum zweiten Mal auf der Hermann-Hesse-Bahn nach Calw. „Sonst bewege ich mich immer unter Oberleitung“, sagt er.