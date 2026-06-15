Im Führerstand ist er sein eigener Chef: Wie trotz aller Bahn-Krisen ein Eisenbahner der vierten Generation in der Region Stuttgart den Traumberuf Lokführer erlebt.
Ach so – den Stromabnehmer senken! Das steht noch auf der Checkliste. Für Lokführer Robert Winter ist der neue Akkuzug noch ungewohnt. Vergisst er vor der Abfahrt in Weil der Stadt, den zum Aufladen der Akkus gehobenen Stromabnehmer zu senken, droht am Ende des Fahrdrahts Kabelsalat. Der 36-Jährige fährt heute erst zum zweiten Mal auf der Hermann-Hesse-Bahn nach Calw. „Sonst bewege ich mich immer unter Oberleitung“, sagt er.