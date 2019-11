6 Der Service und die Gerichte im Plenum überzeugen. Foto: Lichtgut/Achim Zweygarth

Die Pächter wechselten zuletzt häufiger. Nun hat das Restaurant im Landtag wieder einen neuen Betreiber. Unsere Kritikerin glaubt, dass dieser tatsächlich in der Lage sein könnte, das Lokal mit seiner herrlichen Terrasse wieder zu einem Wohlfühlort zu machen.

Stuttgart - Die Lage ist grandios: Im Plenum sitzt man mit Blick auf das Neue Schloss, das Kunstgebäude und die Oper. Schade also, dass in der Vergangenheit zu wenige Gäste den Weg in das Lokal im Landtag fanden. Der neue Pächter Milos Vujicic will das, logisch, nun ändern: „Klar, wir liegen nicht am Schlossplatz, aber nur wenige Schritte davon entfernt.“

Der Gastronom betreibt unter anderem die Restaurants auf Schloss Filseck und im Stuttgarter Golfclub Solitude – und hat somit „Erfahrung mit Objekten in exponierter Lage, die eine Herausforderung beim Bewirten sind“. Ob Abgeordnete, Spaziergänger, Theaterbesucher oder „Leute, die einfach gut essen wollen“: wichtig sei, den Ansprüchen aller Gäste gerecht zu werden. Vujicic und sein Team bieten daher einen Mittagstisch (acht bis zwölf Euro), Kuchen und neben der normalen eine Theaterkarte mit Kleinigkeiten an. Auch das Aperitif-Angebot kann sich sehen lassen. Empfehlenswert: der süffige Pampelle Spritz (6,50 Euro).

Die Qualität beim Zweierlei vom Hirsch

Die Ausrichtung lässt sich als modern-mediterran mit schwäbischen Einsprengseln beschreiben. Der Service ist so aufmerksam wie locker. Chefkoch Maik Beier versteht sein Handwerk. Beim knusprig gegrillten Oktopus (14,90 Euro) unterstreicht das zurückhaltend gewürzte Chorizo-Bohnenragout den Eigengeschmack des Meerestiers. Auch das üppige Zweierlei vom Hirsch mit zarten Medaillons und kräftigem Gulasch überzeugt. 28 Euro sind für die Qualität angemessen. Wir hätten uns allerdings die Option auf eine kleinere Portion gewünscht. Der Rostbraten (23,90 Euro) ist tadellos, kommt aber – für den echten Schwaben ein Sakrileg – ohne Fettrand auf den Tisch. „Viele Gäste mögen einfach kein Fett“, erklärt Vujicic. Bei der bemängelten Vorspeise – drei winzige Jakobsmuscheln thronen auf Kürbismus (15,50 Euro) – verspricht er, preislich wie optisch nachzubessern. Das schon jetzt ansprechende Ambiente will der Gastronom mit kleinen Akzenten aufpolieren. Sein Motto: „Zurück zur Eleganz der 60er Jahre“ – weshalb demnächst ein Pianospieler dezente Hintergrundmusik liefern soll. Das Plenum könnte tatsächlich zum Wohlfühlort werden. Nicht zuletzt im Sommer, wenn die Terrasse lockt.

