Lokalpolitiker schwer erkrankt: „Mir geht es okay, aber nicht gut“ – Ex-Stadtrat aus Marbach besiegt den Krebs

Hendrik Lüdke aus Marbach (Kreis Ludwigsburg) gilt nach langer, teils qualvoller Zeit als geheilt. Die Strahlentherapie hat angeschlagen, eine Chemo hätte er jedoch abgelehnt.
Hinter Hendrik Lüdke liegen harte Zeiten. Vor etwas mehr als einem Jahr bekam er eine Nachricht, die ihn wie aus heiterem Himmel traf: Ein Arzt hatte Prostatakrebs bei ihm diagnostiziert. Der Vollblut-Lokalpolitiker verließ schweren Herzens und unter Tränen den Marbacher Gemeinderat und unterzog sich einer aufwändigen Behandlung – Operationen und Bestrahlung inklusive.