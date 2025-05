Lokale Wirtschaft: Gewerbeflächen decken Bedarf nur knapp – so will Ludwigsburg damit umgehen

Gewerbeflächen decken Bedarf nur knapp – so will Ludwigsburg damit umgehen

1 Gewerbeflächen in der Stadt werden knapp – hier im Bild das Gewerbegebiet West. Foto: Simon Granville

Gewerbeflächen in Ludwigsburg werden knapp. Die Stadt hat sich nun darauf geeinigt, wie sie künftig damit umgehen will. Dabei steht eine Gewerbefläche im Fokus.











Ludwigsburg soll innovativ und attraktiv für Unternehmen bleiben. Das Problem: die Gewerbeflächen werden knapp. Rund 15,4 Hektar verfügbare Fläche gibt es derzeit noch, was fehlt ist eine städtische Strategie, wie man damit umgeht. „Wir sprechen über die Zukunft des Wirtschaftsstandorts Ludwigsburg, ein sehr angesehener in Baden-Württemberg, der vor den gleichen Herausforderungen steht wie andere Kommunen in Deutschland und Europa“, sagt Oberbürgermeister Matthias Knecht – „allein aufgrund der Zugehörigkeit zu einer sehr starken Automobil-Region und den Herausforderungen durch den Transformationsprozess“.