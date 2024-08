Lokale bei Instagram: Der Kochshow vom Restaurant Pia folgen Millionen

1 Giosué Tolomeo vom Restaurant Pia hat auf Instagram Erfolg. Foto: Simon Granville

Ohne Prominenz, neu im Geschäft und trotzdem bei Instagram auf Platz eins: Das italienische Lokal Pia in Bietigheim-Bissingen hat die meisten Follower unter den Restaurants in der Region. Der Grund ist offensichtlich. Die Wielandshöhe und das Vhy sind auch vorne dabei.











Giosué Tolomeo tanzt erst locker, dann rollt er Ravioli so zusammen, dass sie eine Rose ergeben. Er grinst in die Kamera, als nächstes erscheint ein Teller, in den die Soße gibt. Darauf setzt er die mittlerweile rot gefärbte Nudelrose, nimmt einen Bissen, verdreht die Augen, wirft die Gabel auf den Teller und verabschiedet sich mit Kusshand. Mit dem Video warb der Gastronom für sein Menü am Valentinstag. Mehr als 2,5 Millionen Menschen haben es sich auf Instagram angeschaut. „Es war ein Zufallsprodukt“, sagt der 30-Jährige. Von Videodrehs und Marketing habe er eigentlich keine Ahnung. Aber er weiß, „was das Erste ist, das man nach dem Aufstehen macht“: Reels anschauen, wie die Kurzfilme auf Instagram heißen. Mit mehr als 23 000 Followern hat sein Ende November eröffnetes Bietigheimer Restaurant Pia die größte Fangemeinde auf Social Media unter den Lokalen in der Region Stuttgart. Klickerfolge feiert aber auch die renommierte Wielandshöhe.