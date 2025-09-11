Lokale Bands in Filderstadt: Das Publikum freut sich schon auf tolle Musik zum Feiern beim Stadtfest

An diesem Samstag treten drei lokale Bands beim Stadtfest Filderstadt auf: Die Flippmanns, Red Fox und Halbe he.
Die Flippmanns haben unter den lokalen Bands der Fildern den Vogel abgeschossen: 2001 haben sie zur Einweihung der S-Bahn nach Filderstadt einen Song komponiert als Hymne auf ihre Heimatstadt: Alles Gute steckt da drin in „Die Königin“, die Melodie sorgt für beste Laune, der Rhythmus ist absolut tanzbar. Das ist Optimismus pur, beste Stadtwerbung überhaupt. Und Werbung für die Band natürlich auch.