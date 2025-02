Lokal ’s Heinzel aus Hemmingen expandiert: Die schwäbische Küche kommt nach Ditzingen

1 Der junge Gastronom Zeen Azam bringt ’s Heinzel von Hemmingen nach Ditzingen in die Kernstadt. Foto: Simon Granville

In Hemmingen hat sich der Biergarten Heinzel zur Goldgrube gemausert. Nun bringt der junge Gastronom Zeen Azam die Lokalität in die Nachbarstadt Ditzingen.











Zeen Azam hatte schon immer den Traum vom Fliegen. Pilot wollte er als Jugendlicher werden. Es kam anders. Der heute 27-Jährige hat zwar den Segelflugschein in der Tasche, doch er verbringt seine Zeit nicht damit, Leute von A nach B zu bringen, sondern sie mit Essen und Trinken möglichst glücklich zu machen. Seit Sommer 2023 betreibt Zeen Azam in zweiter Generation erfolgreich ’s Heinzel am Schützenhaus in Hemmingen. So erfolgreich, dass er einen Ableger in Ditzingen eröffnet. Am 1. März kehrt offiziell wieder Leben ein in die Räume des ehemaligen Keltenfürsts in der Korntaler Straße.