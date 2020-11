„Kirche des Heiligen Bieres“ Kneipe in Ulm lädt zum Biergottesdienst

Satirische Aktion in Ulm: Weil Gottesdienste auch in den kommenden Wochen erlaubt sind, lud eine Bar am Freitag ihre Besucher dazu ein, Mitglieder „unserer neuen Kirchengemeinde ‚Kirche des Heiligen Bieres’„ zu werden.