Loitering Munition: Rheinmetall setzt bei Kamikaze-Drohnen auf Salven-Schwärme

Neuss war einst ein großes Autozuliefer-Werk von Rheinmetall. Das ist Geschichte, nun wird das Werk auf Militärgüter getrimmt. Auf einer Waffenmesse gab die Firma Einblick in die künftige Produktion.
Paris/Neuss - Deutschlands größte Waffenschmiede Rheinmetall kommt bei ihren Produktionsplänen zu Kamikaze-Drohnen voran. Auf der Pariser Rüstungsmesse Eurosatory stellte die Firma einen Container als mobile Abschussbasis vor, in dem 18 Drohnen gelagert werden und nach oben in den Himmel katapultiert werden können. Wie bei einem Schwarm können mehrere gleichzeitig starten - Rheinmetall spricht von möglichen Salven beim Start.