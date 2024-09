Mit der Vorbestellungsphase für das neue iPhone 16, die heute beginnt, stellt sich für viele iPhone-Besitzer die Frage, was mit dem alten Gerät geschehen soll. Eine Möglichkeit wäre es, das Apple-Trade-In-Programm in Anspruch zu nehmen, bei dem Altgeräte gegen eine Gutschrift für den Kauf eines neuen Geräts eingetauscht werden können. Doch ist dieses Angebot lohnenswert?

Funktionsweise von Apple Trade In

Apple Trade In ermöglicht es, gebrauchte iPhones oder andere Apple-Geräte gegen eine Gutschrift oder Apple-Store-Geschenkkarte einzutauschen. Der Prozess ist einfach und bequem: Das Altgerät kann entweder im Apple Store abgegeben oder bei einem Online-Kauf eingeschickt werden. Apple bewertet den Zustand des Geräts und bietet auf dieser Grundlage einen bestimmten Betrag an. Sollte das Gerät keinen Wiederverkaufswert mehr haben, wird es kostenlos recycelt.

Vorteile von Apple Trade In

Wer das alte iPhone nicht behalten möchte, kann dieses über Apple Trade In schnell und unkompliziert loswerden. Insbesondere im Apple Store können der Kauf des neuen iPhones und die Rückgabe des alten in einem Schritt erledigt werden. Aber auch die Abwicklung über den Online-Service ist recht schnell erledigt. So spart man sich den Aufwand, das Gerät selbst zu verkaufen. Man muss also weder Bilder machen noch ein Angebot erstellen oder sich mit potenziellen Käufern auseinandersetzen.

Nachteile von Apple Trade In

Das Eintauschprogramm von Apple hat aber auch Nachteile. Wer nicht gerade ein iPhone 15 oder 14 gegen das iPhone 16 eintauscht, bekommt im Vergleich zu einem Privatverkauf in der Regel sehr niedrige Preise angeboten. Je älter das Gerät, desto geringer der Ankaufswert. Zudem muss das iPhone in einem sehr guten Zustand sein, um den Schätzwert beim Eintausch tatsächlich zu erzielen. Kratzer, Risse im Bildschirm und andere Gebrauchsspuren können diesen deutlich nach unten ziehen. Im schlechtesten Fall bleibt dann nur noch die Option der Rücksendung oder des Recyclings übrig.

Lesetipp: Diese iPhones erhalten kein Update auf iOS 18

Wann lohnt sich Apple Trade In?

Das Trade-In-Programm von Apple lohnt sich besonders dann, wenn man ein neueres iPhone-Modell eintauscht. Je neuer das Gerät, desto höher ist in der Regel die Gutschrift. Zudem spart man sich den Aufwand eines Privatverkaufs. Das heißt, Bilder machen, ein Angebot erstellen, Kommunikation mit potenziellen Käufern und später der Versand. All das wird beim Trade In in einem Schritt erledigt.

Für diejenigen, die den maximalen Wert für ihr gebrauchtes iPhone erzielen möchten, lohnt sich der Blick auf alternative Verkaufswege. Die höchsten Preise erzielt man meist, wenn man das Gerät direkt an Privatpersonen verkauft, die es weiterbenutzen. Ankäufer wie Rebuy oder Cleverbuy verkaufen die Geräte zwar weiter und bieten daher in der Regel geringere Ankaufspreise, allerdings können diese trotzdem über den Angeboten von Apple Trade In liegen. Ein Vergleich lohnt sich also.

Fazit: Apple Trade In beim Kauf des iPhone 16

Für diejenigen, die den Verkaufsprozess ihres alten iPhones so einfach und unkompliziert wie möglich gestalten wollen, ist Apple Trade In eine gute Wahl. Wer jedoch den bestmöglichen Preis für sein Altgerät erzielen möchte, sollte einen Verkauf an Privatpersonen über die entsprechenden Plattformen in Erwägung ziehen. Insgesamt lohnt sich Apple Trade In vor allem dann, wenn der Komfort und eine schnelle Abwicklung im Vordergrund stehen. Für einen maximalen finanziellen Gewinn ist jedoch meist der Privatverkauf die bessere Option.