Claire Foy hat genug von Beschönigungen. Im Interview mit "Harper's Bazaar UK" verrät die 41-Jährige, warum die Vereinbarkeit von Beruf und Kind für sie eine "logistische Katastrophe" ist - und weshalb sie Social Media regelrecht hasst.
Claire Foy (41) gehört zu den erfolgreichsten Schauspielerinnen ihrer Generation. Mit ihrer Darstellung von Queen Elizabeth II. in "The Crown" wurde die Britin weltberühmt. Doch abseits des roten Teppichs kämpft die 41-Jährige mit denselben Herausforderungen wie Millionen anderer berufstätiger Mütter. Im Interview mit "Harper's Bazaar UK" findet sie dafür deutliche Worte.