Neubau am Autohof in Stuttgart: Grünes Zentrum der Mobilität mit Fläche für Logistik und Gewerbe

Auf dem Gelände an der B10 in Wangen soll ein neues, grünes Zentrum der Mobilität entstehen. Mit dem Baubeginn ist aber nicht vor 2029 zu rechnen.
Nur selten sind sich die Fraktionen im Gemeinderat so einig, wie beim geplanten Neubau auf dem Autohof in Wangen. Auf der 17.000 Quadratmeter großen Parkfläche zwischen der B10, den Otto-Konz-Brücken und der Hedelfinger Straße soll ein neues Zentrum der Mobilität entstehen. Das 100 auf 170 Meter große, fünfstöckige Gebäude soll durch eine großzügige Grünfläche ergänzt werden. Mit einem Baustart ist aber nicht vor 2029 zu rechnen.