Demonstration in Stuttgart Pfeffersprayeinsatz und Straßenblockaden bei Corona-Protest

Hunderte Teilnehmer haben am Samstag in Stuttgart gegen die Corona-Politik demonstriert. Laut Polizei haben sich viele teils nicht an die Maskenpflicht und die Abstandsregel gehalten, außerdem sei ein Fernsehteam angegriffen worden.