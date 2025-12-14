Lösung für Geschenk-Flops: Tauschparty in Backnang statt Online-Frust nach den Feiertagen

Nicht jedes Präsent ist ein Treffer. Bei einer speziellen Party in Backnang kann man nach Weihnachten Geschenke tauschen und einen geselligen Abend verbringen.

Weihnachten steht vor der Tür, demnächst werden massenhaft Geschenke überreicht und ausgepackt. Doch manchmal liegt der Schenkende daneben, trifft nicht den Geschmack des Beschenkten oder hat etwas gekauft, was schon vorhanden und nun doppelt ist. Der Weiterverkauf auf Online-Portalen ist da eine Möglichkeit, er kostet aber auch einiges an Zeit, Nerven und Aufwand.

Daher bietet der Verein Weissach Klimaschutz konkret in diesem Jahr eine weitaus spaßigere Variante an und lädt direkt nach den Feiertagen am Samstag, 27. Dezember, zu einer Geschenke-Tauschparty nach Backnang (Rems-Murr-Kreis) ein.

Ab 19 Uhr kann man in der Musikbar Das Wohnzimmer am Willy-Brandt-Platz 2 nach Herzenslust tauschen, Dinge loswerden, aber auch so manches Brauchbare, Praktische und Schöne entdecken und mit nach Hause nehmen. „In jedem Fall kann man seine Geschichte zu dem Geschenk erzählen und einen gemütlichen Abend verbringen, ohne Nachfragen in Netzwerken beantworten zu müssen oder sich nicht sicher zu sein, wie sehr das eingestellte Foto und die Angaben der Realität entsprechen“, heißt es in der Ankündigung der Veranstalter.

„Außerdem befinden sich alle auf neutralem Boden und man muss nicht extra irgendwo hinfahren oder sich gar Sorgen machen, weil die eigene Anschrift nun öffentlich ist“, sagt Claudia Fischer vom Veranstaltungsteam. Dazu gibt es eine entspannte Atmosphäre mit Sofas, Musik und Drinks und Gelegenheit zu Gesprächen. Der Eintritt zur Party ist frei.