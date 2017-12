Lörrach Unbekannter stößt Mädchen vom Fahrrad

Von red/dpa/lsw 07. Dezember 2017 - 15:20 Uhr

Ein Mann hat in Lörrach eine Elfjährige von ihrem Fahrrad gestoßen (Symbolfoto). Foto: dpa

Ein Mann soll am Mittwochmittag mit voller Absicht ein elfjähriges Mädchen in Lörrach vom Fahrrad geschubst haben. Sie verletzte sich so schwer, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Der Mann sei am Mittwoch auf das Kind zugestürmt und habe es absichtlich geschubst, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Möglicherweise sei er betrunken gewesen. Nach Aussage des Mädchens habe er geschwankt.