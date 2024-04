1 Ein schwerer Unfall ereignete sich in Löffingen. (Symbolbild) Foto: dpa/Marcus Brandt

In Löffingen ist ein Lastwagenfahrer in den Gegenverkehr geraten. Bei dem Unfall starben zwei Menschen.











Ein Lastwagenfahrer ist in Löffingen (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem Fahrzeug zusammengestoßen. Der 67-jährige Lkw-Fahrer und die 70 Jahre alte Beifahrerin im entgegenkommenden Fahrzeug wurden bei der Kollision am Freitag tödlich verletzt, wie die Polizei mitteilte. Sie starben beide an der Unfallstelle.