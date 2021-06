1 Der Unbekannte bedrohte die Spaziergänger unter anderem mit einem Messer. (Symbolbild) Foto: imago images/Ulrich Roth/ via www.imago-images.de

Ein Paar ist am vergangenen Mittwoch auf einem Feldweg in Löchgau unterwegs, als ihnen ein Unbekannter begegnet. Er zückt ein Messer und bedroht die Frau, als der Mann beschwichtigend eingreift, attackiert der Unbekannte ihn. Die Polizei sucht Zeugen.

Löchgau - Ein bislang unbekannter Täter hat am Mittwoch, 26. Mai, ein 67 und 68 Jahre altes Paar auf einem Feldweg nahe Löchgau (Kreis Ludwigsburg) unter anderem mit einem Messer bedroht und den Mann brutal attackiert. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten mitteilen, war das Paar mit einer Bekannten zu Fuß auf dem Feldweg in Verlängerung der Steinbachstraße unterwegs. Als die drei in Richtung Ortseingang Löchgau gingen, kam ihnen der Unbekannte provozierend breitbeinig entgegen und ging auf sie zu. Im Vorbeigehen soll der Unbekannte die 67 Jahre alte Frau beleidigt haben. Als diese sich zu ihm umdrehte, habe er sie mit einem Klappmesser bedroht. Daraufhin versuchte der 68-Jährige die Situation zu entschärfen, doch der Unbekannte soll ihn unvermittelt angegriffen und bedroht haben. Dabei habe er den 68-Jährigen in den Grünstreifen neben dem Weg geschleudert. Anschließend ging der mutmaßliche Täter in Richtung Besigheim davon.

Die Opfer beschreiben den Unbekannten wie folgt: Zwischen 45 und 55 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß mit gedrungener Gestalt und rundem Gesicht. Er hat grau-blonde Haare. Zum Zeitpunkt der Tat trug er einen grauen Pullover, eine blaue Jacke und eine Jeans. In der Nähe befand sich zu diesem Zeitpunkt eine weiteres Paar, das den Vorfall beobachtet haben müsste. Die Polizei bittet insbesondere dieses Paar sowie weitere Personen, die Hinweise zu dem Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 07143/40508-0 zu melden.