Löchgau: Heimtückischer Schwelbrand verursacht hohen Schaden

1 Die Feuerwahr bekämpfte den Brand erfolgreich. (Symbolbild) Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Im Dach eines Wohnhauses in Löchgau ist am Dienstag ein Schwelbrand gemeldet worden. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot aus, der Schaden ist aber trotz des raschen Eingreifens hoch.











Link kopiert



Schwelbrände sind heimtückisch: Dieser sich langsam ausbreitende Brand ohne offene Flammen wird teilweise gar nicht oder erst sehr spät bemerkt – und richtet in der Zwischenzeit heftigen Schaden an. So auch im Fall eines Wohnhauses im Eichenweg in Löchgau. Entdeckt und der Feuerwehr gemeldet wurde der Schwelbrand im Dachbereich des Gebäudes laut Polizei am Dienstag gegen 11.10 Uhr.