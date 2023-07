Was jetzt wieder alles möglich ist

Corona-Lockerungen in Stuttgart und Region

7 Auf dem Monrepos-See in Ludwigsburg ist der Schiffsverkehr wieder freigegeben. Foto: Werner Kuhnle

Paddeln, Schwimmen, Genießen: Die sinkenden Inzidenzzahlen bieten Spielraum für weitere Lockerungen. Ein Überblick für die Region – und die Erklärung, warum im Kreis Böblingen noch mehr geht.









Region Stuttgart - Noch ist die Pandemie nicht vorbei. Aber mit den deutlich steigenden Temperaturen erwacht die Region Stuttgart allmählich aus dem Corona-Zwangsschlaf. Weil die Inzidenzzahlen in den vergangenen Tagen fast überall vergleichsweise schnell unter die 50-er Marke gefallen sind, können die Landeshauptstadt und die Kreisverwaltungen in der Region rechtzeitig zum Brückentag zwischen Fronleichnam und dem Wochenende weitere, lange ersehnte Lockerungen verkünden. Wir sagen, was wo möglich ist.