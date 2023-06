1 Der Mundschutz kann auch selbst genäht oder hergestellt sein. Die Kanzlerin empfiehlt, ihn öfter heiß zu waschen. Foto: dpa

Manche Städte und Bundesländer verpflichten ihre Bürger zum Tragen von Mundschutz – in Baden-Württemberg will man am Dienstag darüber beraten: Aber wo bekommt man solche Masken überhaupt her? Warum hat Angela Merkel sich noch letzte Woche gegen eine Verpflichtung ausgesprochen? Wir verschaffen einen Überblick.









Stuttgart - In Baden-Württemberg gibt es bislang noch keine Maskenpflicht, am Dienstag will das Kabinett von Ministerpräsident Kretschmann darüber beraten. Wenn sie kommt, woher sollen die Bürger den Mundschutz dann bekommen? Wir verschaffen einen Überblick über die Regelungen.